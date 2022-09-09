Движение по первому участку Северного обхода Лобни откроют в конце 2022 года | 360°

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Движение по первому участку Северного обхода Лобни откроют в конце 2022 года

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Первый этап строительства Северного обхода Лобни почти завершили.  Движение по участку от Дмитровского шоссе до дороги Хлебниково — Рогачево — Луговая планируют открыть к концу этого года.

Рабочие продолжают обустройство дорожного покрытия по основному ходу трассы, монтаж опор освещения и ограждений. Как рассказал руководитель строительства Сергей Мелехин, путепровод уже готов на 95%.

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«В ближайшее время будет также уложено асфальтобетонное покрытие мостового полотна на проезжей части. По путепроводу на улице Чайковского и на Дмитровском шоссе осталось завершить 10% работ», — сообщил он.

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Протяженность трассы составит восемь километров и свяжет Дмитровское и Рогачевское шоссе. Это позволит избавить Лобню от пробок и перераспределить транспортные потоки. Время на въезд и выезд в город составит около 20 минут.

Дорогу строят по нацпректу «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

Лобня

Строительство

Дороги

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