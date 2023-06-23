Подмосковье 23 июня 2023, 12:51 Часть аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево отменят 24 и 25 июня Аэроэкспресс

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Часть рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево 24 и 25 июня отменят в связи с плановыми работами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Часть рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево 24 и 25 июня отменят в связи с плановыми работами. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

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В эти дни с Белорусского вокзала проследуют составы до Шереметьево в 5:36, 9:36, 11:36, 13:36, 15:06, 18:36, 20:36 и 22:06. В обратном направлении — в 06:13, 08:14, 10:14, 12:14, 15:37, 17:14, 19:14, 20:40, а также в 22:43 25 июня. Остальные рейсы будут отменены.

В период ограничений добраться в аэропорт можно на автобусах со станции метро «Ховрино». Транспорт работает с 5:50 до 0:05 из Москвы и с 6:28 до 0:43 от Шереметьево. Составы отправляются каждые 15 минут, поездка занимает около 20 минут.

Подробную информацию о расписании Аэроэкспрессов можно узнать в мобильном приложении или по номеру горячей линии 8-800-700-33-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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