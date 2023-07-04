Подмосковье 04 июля 2023, 13:00 Часть аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево отменят 8 и 9 июля из-за работ на железной дороге

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Минтранс Подмосковья предупредил об изменении в расписании экспрессов до аэропорта Шереметьево 8 и 9 июля. Часть поездов отменят из-за плановых работ на железной дороге

В аэропорт проследуют поезда с Белорусского вокзала в 5:36, 9:36, 11:36, 13:36, 15:06, 18:36, 20:36, 22:06, из Шереметьево — в 6:13, 8:14, 10:14, 12:14, 15:37, 17:14, 19:14, 20:40. Остальные аэроэкспрессы 8 и 9 июля будут отменены. Добраться можно будет на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино», которые будут ходить каждые 15 минут.

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Узнать актуальное расписание можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении.

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