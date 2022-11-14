Подмосковье 14 ноября 2022, 15:10 Часть абонентов Истры начнет платить за электроэнергию по новым реквизитам с 2023 года

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Компания «Мосэнергосбыт» стала гарантирующим поставщиком на территории городского округа Истра. С 1 января 2023 года абоненты «Объединение Истринские электросети» начнут платить за электроэнергию по новым реквизитам.

Распоряжение о переходе абонентов компании «Объединение Истринские электросети» в «Мосэнергосбыт» подписано 9 ноября в Министерстве энергетики Подмосковья. Это не повлечет каких-либо действий со стороны физических лиц. Единственным изменением для них станут новые реквизиты в квитанциях на оплату. С юридическими лицами договоры на обслуживание будут перезаключаться в течение двух месяцев — вплоть до конца февраля 2023 года.

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В ноябре компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» получили паспорта готовности к работе в отопительный период от Минэнерго России. Надежность энергоснабжения Подмосковья обеспечена проведенными мероприятиями по ремонту и подготовке оборудования.

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