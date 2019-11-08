Часовню XIX века в Ногинске перенесли из-за строительства развязки

В Ногинске построенную в XIX веке часовню перенесли на новое место. Это было необходимо из-за строительства транспортной развязки. Масштабные работы на Магистральной улице прошли в ночь с 6 на 7 ноября.

Часовню было необходимо передвинуть всего на 500 метров, но на это потребовалось несколько часов.

Здесь будет заканчиваться масштабная трехуровневая развязка, которую планируют строить на 50-м километре Горьковского шоссе. Это поможет сократить время водителей в пути и даст возможность жителям Богородского округа комфортно добираться до Кудинова, а также в сторону Москвы и Владимирской области.

«Работы ведутся аккуратно, под присмотром. Есть согласование с управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, а также комитетом культурного наследия на перемещение данной часовни», — сказал замглавы администрации Богородского городского округа Анатолий Шуть.

Источник фото: телеканал «360»

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Только на подготовку переноса подобных объектов обычно требуется минимум полгода, но благодаря оперативной работе, в Ногинске справились за 1,5 месяца. Сначала хотели перенести часовню вместе с фундаментом, но не получилась из-за инженерных коммуникаций, которые трогать нельзя. Но выход все-таки нашелся.

«Мы выбрали деликатную процедуру канатной резки и фактически без вреда для памятника аккуратно перерезали, получился маленький аккуратный шов в один сантиметр», — рассказал руководитель проекта по переносу часовни Сергей Савин.

Источник фото: телеканал «360»

На установку крана и подготовку самой площадки потребовалось больше трех часов. Сначала уложили металлические плиты, чтобы кран не опрокинулся на бок или не повредил асфальт, потом установили противовесы в 165 тонн. Кроме того, на время пришлось снять провода линий электропередачи.

Источник фото: телеканал «360»

Часовня весит более 80 тонн. Для ее переноса использовали восьмитонный автокран, который может поднять груз весом до 500 тонн.

Придорожная часовня в Доможирове на Владимирском тракте была построена на рубеже XIX–XX веков по проекту архитектора Колесова в память о рождении цесаревича Алексея. Точная дата постройки не известна. В ногинском музейно-выставочном центре хранится брошюра «Богородские святыни», датированная 1992 годом, в которой есть краткое упоминание о часовне.

Источник фото: телеканал «360»

На улице Третьего Интернационала между 177 и 179 домами была подготовлена площадка. В следующем году здесь благоустроят сквер по согласованию с жителями, сделают парковки. Часовню отреставрируют — восстановят пятиглавие по эскизу архитектора. В будущем здесь даже планируют проводить молебны.