Часовню XIX века в Ногинске перенесли из-за строительства развязки
Часовню было необходимо передвинуть всего на 500 метров, но на это потребовалось несколько часов.
Здесь будет заканчиваться масштабная трехуровневая развязка, которую планируют строить на 50-м километре Горьковского шоссе. Это поможет сократить время водителей в пути и даст возможность жителям Богородского округа комфортно добираться до Кудинова, а также в сторону Москвы и Владимирской области.
«Работы ведутся аккуратно, под присмотром. Есть согласование с управляющим Московской епархией митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, а также комитетом культурного наследия на перемещение данной часовни», — сказал замглавы администрации Богородского городского округа Анатолий Шуть.
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Только на подготовку переноса подобных объектов обычно требуется минимум полгода, но благодаря оперативной работе, в Ногинске справились за 1,5 месяца. Сначала хотели перенести часовню вместе с фундаментом, но не получилась из-за инженерных коммуникаций, которые трогать нельзя. Но выход все-таки нашелся.
«Мы выбрали деликатную процедуру канатной резки и фактически без вреда для памятника аккуратно перерезали, получился маленький аккуратный шов в один сантиметр», — рассказал руководитель проекта по переносу часовни Сергей Савин.
На установку крана и подготовку самой площадки потребовалось больше трех часов. Сначала уложили металлические плиты, чтобы кран не опрокинулся на бок или не повредил асфальт, потом установили противовесы в 165 тонн. Кроме того, на время пришлось снять провода линий электропередачи.
Часовня весит более 80 тонн. Для ее переноса использовали восьмитонный автокран, который может поднять груз весом до 500 тонн.
Придорожная часовня в Доможирове на Владимирском тракте была построена на рубеже XIX–XX веков по проекту архитектора Колесова в память о рождении цесаревича Алексея. Точная дата постройки не известна. В ногинском музейно-выставочном центре хранится брошюра «Богородские святыни», датированная 1992 годом, в которой есть краткое упоминание о часовне.
На улице Третьего Интернационала между 177 и 179 домами была подготовлена площадка. В следующем году здесь благоустроят сквер по согласованию с жителями, сделают парковки. Часовню отреставрируют — восстановят пятиглавие по эскизу архитектора. В будущем здесь даже планируют проводить молебны.