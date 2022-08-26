Часовню восстановят в Богородском городском округе в рамках благотворительного проекта

Часовню в поселке Обухово Богородского городского округа восстанавливают за счет средств благотворителей. Храм должен стать местом, куда будут приходить местные жители и пациенты городской больницы, расположенной поблизости.

Настоятель Петропавловского храма в Обухово, протоиерей Сергей Решетняк рассказал, что помешало раньше закончить строительство.

«Это и экономические сложности, и пандемия коронавируса, когда практически на два года все встало. Ничего невозможно было делать», — отметил он.

Производитель полимеров запустил проект «Время делать добрые дела». На собственные средства были закуплены стройматериалы, нанят подрядчик.

«Здесь у нас, на нашем предприятии трудятся и жители Обухова, целыми семьями. Для них, для их семей, для жителей всего поселка решили сделать доброе дело», — поделилась маркетолог полимерной компании Татьяна Своротова.

В настоящий момент все работы находятся на завершающем этапе. Рабочие также облагородят примыкающую к часовне территорию. Она получит имя в честь покровителя врачей — святого великомученика Пантелеймона.

Служители православной церкви планируют включить ее в маршрут, по которому ежегодно проходит Крестный ход. Открытие часовни планируется в начале октября.

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