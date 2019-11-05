Часовню Александра Невского в Коломне воссоздали в 3D-проекции

В Коломенском городском округе открыли новое общественное пространство — место обнаружения фундамента часовни Александра Невского. Спустя 150 лет часовня снова является частью Житной площади — пусть всего лишь и в 3D-проекции.

Часовня была разрушена почти век назад, даже следов постройки не осталось. Но историки и краеведы не оставляли надежды найти хоть какую-то часть уникального объекта. И ровно два года назад, при реконструкции Площади двух революций, рабочие наткнулись на каменный фундамент. Оказалось, он принадлежит той самой часовне.

«Корреспонденты на ее открытии писали, что это часовня, которая была достойна столичного города. Действительно, это была постройка в древневизантийском стиле с очень красивой резьбой по белому камню, так называемому „коломенскому мрамору“. Ее украшал деревянный дубовый иконостас с пятью иконами и она достигала высоты практически 3-этажного дома», — рассказал кандидат исторических наук Евгений Ломак.

Администрация Коломны и правительство Подмосковья провели большую работу по сохранению исторического объекта. Было разработано несколько вариантов создания памятника. Все они прошли обсуждение с жителями. В итоге лучший проект был представлен в 2018 году на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Экспертная комиссия признала подмосковную Коломну лауреатом в номинации «Исторические поселения». На реализацию проекта было выделено 50 миллионов рублей.

«Красивый, благоустроенный, комфортный для каждого жителя округ — это то, к чему мы стремимся и над чем работаем. Коломенцы и гости видят, как преобразилась историческая часть города. Благодаря поддержке губернатора региона Андрея Воробьева и правительства Московской области воплощены в жизнь интересные проекты. Значимым событием стала победа во всероссийском конкурсе Минстроя России по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализация проекта благоустройства часовни Александра Невского дала нашему городу еще одно место для отдыха жителей и точку притяжения для туристов», — отметил глава муниципалитета Денис Лебедев.

Над фундаментом часовни установили специальное антивандальное стекло, или, как говорят историки — археологическое окно. Над ним оборудовали мост и смотровую площадку. Отсюда памятник рассматривается детально.

«Когда проект часовни только разрабатывался, звучали вопросы от жителей, почему нельзя заново построить часовню, — рассказал архитектор проекта Иван Охапкин. — К сожалению, сейчас это уже невозможно: со временем проезжая часть сильно расширилась, а из-за плотной застройки и подземных коммуникаций есть риск, что новое сооружение будет просто небезопасным. Но зато эти вопросы натолкнули нас на идею. Мы решили воссоздать исторический вид часовни с помощью 3D-визуализации. Теперь ожившие картины из прошлого Коломны можно увидеть с помощью современных цифровых технологий».

Об истории часовни Александра Невского и Житной площади посетителям расскажут специальные информационные киоски. Для удобства экскурсантов их установлено два. На сенсорных мониторах можно посмотреть фотографии, изучить справки и другие исторические материалы.

«Это стекло с подогревом, чтобы снег не лежал, он таял. Предусмотрена система дренажей. Стекло будет подогреваться, вода будет уходить в дренажные каналы и постоянно в любое время года гости, жители города могут подняться на смотровую площадку и посмотреть на останки фундамента часовни», — рассказала заместитель главы администрации г. о. Коломна Людмила Мордовская.

Увидеть исторический момент — открытие нового общественного пространства — на Площади двух революций в День народного единства собрались сотни коломенцев. На улице работала ярмарка, выступали народные коллективы и повсюду гуляли артисты в костюмах царской эпохи.

Это просто волшебство какое-то. Не думала, что получится так здорово. Это место теперь станет одним из моих любимых. Спасибо за такой подарок нашему любимому городу. Чувство гордости зарождается внутри Ирина Кулагина жительница Коломны

«Я благодарна администрации нашего округа, архитекторам и всем, кто воплотил этот проект в жизнь за то, что теперь мы своими глазами можем увидеть наше историческое наследие. Это увидят и наши потомки! В День народного единства это как никогда актуально, ведь Александр Невский не только Святой — он еще и воин освободитель, защитник своего Отечества», — поделилась своими впечатлениями жительница Коломны Людмила Мельникова.

Новая достопримечательность Коломны уже внесена в путеводитель по Подмосковью. Для туристов, которые собираются посетить регион в новогодние праздники, часовня Александра Невского станет центром внимания, ведь ее они увидят впервые.