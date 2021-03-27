Всемирная экологическая акция «Час Земли» завершилась в Московской области. На один час 432 здания в 43 муниципалитетах отключили архитектурно-художественную подсветку — акция стартовала в 20:30.

В ней приняли участие администрации муниципалитетов, офисные здания, АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион».

«360» провел трансляцию акции у Главного храма Вооруженных сил России в Одинцовском городском округе.

На час освещение выключили в Новоиерусалимском монастыре и в МВК «Новый Иерусалим» в Истре.

Присоединились к акции и в Егорьевске. Подсветку отключил «Егорьевский историко-художественный музей», который уже участвовал в «Часе Земли» в прошлом году.

Источник фото: телеканал «360»

А в подмосковном Жуковском подсветку выключили в аэропорту.

Коломенский Кремль тоже присоединился к акции.

В очередной раз в акции поучаствовал Серпухов — подсветку отключили на фасаде старинного здания бывшей гордумы.

Источник фото: телеканал «360»

Подсветку отключили и в Мособлдуме.

В 2020 году в «Часе Земли» в Московской области участвовали 612 зданий в 59 муниципалитетах. Среди них были исторические здания: Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина, Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, сквер на улице Привокзальной в Шаховской, Введенский владычный женский монастырь и фасад старинного здания бывшей гордумы в Серпухове, Богоявленский собор в Богородском, МВК «Волоколамский кремль» и «Егорьевский историко-художественный музей».