«Час Земли» стартовал в Подмосковье. Прямая трансляция

Всемирная экологическая акция «Час Земли» стартовала в Московской области. В 20:30 архитектурно-художественную подсветку отключили 432 здания в 43 муниципалитетах.

Акция продлится в течение часа.

Общая установленная мощность всех этих строений — 31 тысяча киловатт. Подсветку отключили администрации муниципалитетов, офисные здания, АО «Мособлгаз», АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион».

«Министерство энергетики Московской области поддерживает инициативу граждан, их бережное и ответственное отношение к природе, энергетическим ресурсам планеты», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2021 году «Час Земли» проходит в России в 13-й раз. Тема — открытость экологической информации. Акция проводится под лозунгом #откройся. WWF России предложил россиянам поддержать обращения к правительству страны и российским объединениям бизнеса, чтобы получить всеобщий открытый доступ к информации о состоянии окружающей среды.

В 2020 году в «Часе Земли» в Московской области участвовали 612 зданий в 59 муниципалитетах. Среди них были исторические здания: Химкинская картинная галерея имени С. Н. Горшина, Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, сквер на улице Привокзальной в Шаховской, Введенский владычный женский монастырь и фасад старинного здания бывшей гордумы в Серпухове, Богоявленский собор в Богородском, МВК «Волоколамский кремль» и «Егорьевский историко-художественный музей».

В итоге удалось сэкономить 20 842 киловатт-часа.