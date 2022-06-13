«Чайки», Волги и легендарный ЗИМ показали жителям Раменского городского округа

«Чайка», Волга и советский лимузин. В Раменском городском округе прошла выставка ретро автомобилей. Все машины с историей и возрастом больше 30 лет. Например, такси сохранилось в первозданном виде.

Таксометр, рация, кассетная магнитола — автомобиль такси сохранился в первозданном виде. Ее владелец Сергей Владимиров ничего не менял. Автомобиль числился в автопарке, а вот по московским улицам не колесил. При покупке пробег у машины был всего 2,5 тысячи километров.

Посетители мероприятия могли увидеть и советский лимузин. Автомобиль — ЗИМ. Товар штучный. Таких машин в Советском Союзе было выпущено всего чуть более 20 тысяч. Ездили в автомобиле партийные и правительственные чиновники.

Для Кирилла Никитина ЗИМ был мечтой. После покупки пять лет ушло на восстановление. Сейчас автомобиль выглядит как новенький. Хотя возраст уже перевалил за 50 лет.

Увидеть знаменитые «Чайки», Волги, запорожцы и другие автомобили с приставкой ретро жители Раменского могли в день города. В экспозиции было представлено более 20 машин.