«Чай со льдом». Новый семейный праздник придумали в Подмосковье

Интерактивное мероприятие «Чай со льдом» в Электростали посвятили Международному Дню чая. Главным гостем праздника стал электростальский рекордсмен Самовар Самоварович.

Праздник с песнями и плясками порадовал подмосковные семьи. Здесь для всех нашлись развлечения. Несколько интерактивных площадок привлекли внимание, как взрослых, так и самых маленьких жителей города. И даже отсутствие снега не помешало организаторам устроить синхронные гонки на лыжах.

И какой же День чая без самого чая? Главным гостем праздника стал рекордсмен Самовар Самоварович, который угощал всех желающих. Его высота более 4 метров, объем 750 литров или 4 000 чашек чая. Так что хватило всем.

«Очень вкусный, горячий, чудесный чай, великолепный. Это что-то. Погреться как раз хорошо. Спасибо большое вам», — сказала Татьяна Камынина, жительница Электростали.

Гигантский самовар отлит из нержавеющей стали, украшен латунными ручками, макушку венчает корона. Он вмещает в себя четыре тысячи чашек чая. Рекордсмен уже побывал в Красногорске, а вскоре поедет в Видное.

«Людям нравится. Самовар — это русская традиция наша. У самовара большие чаепития. Они же всегда исторически проходили на всех праздниках. Было очень красиво. И народ отдыхает, веселится. Дети бегают, играют. Людям нравится», — сказал Алексей Шувалов, атаман Электростальского хуторского казачьего общества.

В ходе праздника участникам раздавали последние в этом году коллекционные магниты акции «Активный житель Электростали», по которым уже 28 декабря будут разыгрываться ценные призы. Жители поучаствовали еще в одной праздничной лотерее. Подарки: билеты в кино, на каток, и новогодние представления, сертификаты на мастер-классы, в салон красоты и многое другое.

Международный День чая в Электростали празднуют четвертый год подряд. Традиционно на площади собираются жители города, артисты и вместе пьют чай, поют и танцуют. В этом году праздник вместе с чудо-самоваром, признаются все, удался на славу, даже, несмотря на отсутствие снега.