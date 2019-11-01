Единый кол-центр ветеринарной службы появился в Подмосковье. Он поможет вызвать врача на дом

В государственной ветеринарной службе Минсельхозпрода Московской области появился колл-центр. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Источник фото: Минсельхозпрод МО

«Центр начал свою работу сегодня. Он создан для улучшения качества и доступности ветеринарных услуг, эффективности работы государственных ветеринарных учреждений Подмосковья», — рассказал Разин.

В колл-центр может обратиться любой желающий и задать вопросы, связанные с деятельностью службы. Также доступна запись на прием в государственную ветеринарную клинику, оформление выезда специалиста на дом.

Источник фото: Минсельхозпрод МО

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Работают в колл-центре квалифицированные специалисты. Они могут рассказать о вакцинации животных, оформлении документов для выезда за пределы страны, время работы ближайших отделений.

«Можно также оставить отзывы на работу ветеринарных специалистов на территории Московской области. В следующем году мы планируем создание единой базы пациентов и услуг, что позволит сделать работу ветеринарных специалистов ещё более эффективной и оперативной», — добавил Разин.

Контактный телефон колл-центра: +7 495 668-01-25.