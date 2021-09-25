C юбилеем, «Химик»! Ледовому дворцу в Воскресенске исполнилось 55 лет

Ледовый дворец «Химик» в Воскресенске отмечает 55-летие. Именно здесь путевку в большой хоккей получили именитые спортсмены: обладатели Кубка Стэнли, чемпионы мира и Олимпийских игр, среди которых Александр Черных, Валерий Зелепукин, Валерий Каменский. По случаю юбилея в городе устроили праздник.

В советские годы в Воскресенске почти каждый мальчик занимался хоккеем. Этот вид спорта не обошел и будущего олимпийского чемпиона Александра Черных, который вместе с командой завоевал золото на Играх 1988 года.

«Хоккей — это было все! Хоккей — это была жизнь, жизнь Воскресенска. Это славные времена, гремел „Химик“, Воскресенск. На пору моего взросления пришел пик хоккея», — поделился воспоминаниями легендарный спортсмен.

Идея строительства крытой арены принадлежала тренеру Николаю Эпштейну. В те годы «Химик» уже входил в пятерку лучших команд страны. Но получить одобрение на строительство такого значительного сооружения в маленьком подмосковном городе было непросто. Тогда химкомбинат выступил гарантом. В сентябре 1966 года ледовый дворец принял первых игроков. А хоккеисты «Химика» смогли тренироваться круглый год.

В 1970-м команда стала бронзовым призером страны. Это был успех! В «Химике» проходили матчи с участием хоккеистов ЦСКА и «Динамо». На арену выходили сильнейшие клубы Европы, и все спортсмены в один голос утверждали: лед в Воскресенске необыкновенный.

«Дело доходило до того, что мы даже использовали в заливке льда молочный обрат, то есть это отходы при производстве молока, будем так говорить. И заливали. Пытались с молоком, потому что жир быстроплавкий и конек, когда скользит, лучше скользит. Это, правда, не прижилось, но делали все, чтобы этот объект существовал и работал», — рассказал почетный гражданин Воскресенка, президент ЛД «Химик» Александр Родионов.

По случаю юбилея в Воскресенске устроили праздник. На сцене Дома культуры чествовали ветеранов и работников «Химика». Ледовый дворец и сегодня является кузницей кадров. На льду тренируются будущие чемпионы.

«У нас сейчас работает детская спортивная школа мальчиков, детская спортивная школа девочек, арена загружена на 18–19 часов, это с 06:00, уходят за полночь. Потому что у нас есть группа здоровья, арендаторы. У нас спортивный город», — отметил директор ЛД «Химик» Андрей Квартальнов.

В Воскресенске есть и своя женская сборная по хоккею. В прошлом сезоне команда «7.62» дебютировала в чемпионате Женской хоккейной лиги.