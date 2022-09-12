Бывшую казарму XX века отреставрируют в Ногинске | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 13:31 Поделиться Telegram

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Viber Бывшую казарму XX века отреставрируют в Ногинске

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В Ногинске закончилась реставрация центрального фасада бывшей казармы. Это здание было построено еще в 1916 году, сейчас его восстановлением занимается предприниматель и меценат Евгений Шаманский.

Работы в здании начались еще пять лет назад. Сделать предстояло очень много: заменить нужно было буквально все — от фундамента и кровли до инженерных коммуникаций. Даже кирпич, который использовали для восстановления, подбирали максимально подходящий к году постройки. Найти его было не так легко, материал привозили из разных российских регионов: из Ярославской, Ивановской, Костромской областей.

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«Очень качественно было построено все, очень крепкое, толстые стены. Тогда понимали, что отопление — дело дорогое, поэтому здание утепленное, только порядка метра ширина внешней стены», — рассказал предприниматель и меценат Евгений Шаманский.

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По словам специалистов, если здание полностью отреставрировать, оно сможет простоять еще не одно столетие. Во время реставрации каких-то исторических находок сделано не было. Но все-таки коллекционеры нашли для себя интересные предметы — от кирпичей до оконных шпингалетов.

Ожидается, что все работы будут закончены уже в следующем году. Там завершат реставрацию углового фасада, полностью благоустроят прилегающую территорию.

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