Бывший защитник «Спартака» подписал контракт с командой «Знамя» из Ногинска

Игрок московского «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко подписал контракт с ногинским футбольным клубом «Знамя». Он призван усилить оборону подмосковной команды.

Андрею Ещенко 38 лет. Он является воспитанников иркутского «Зенита». С 2005 года играл в «Химках», затем был приглашен в киевское «Динамо». Является чемпионом Украины и чемпионом России. С 2016 года был частью московского «Спартака», за который провел 89 матчей. За основную сборную России сыграл 14 игр.

Теперь Андрей будет работать в ногинской команде «Знамя», за которую уже сражаются бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Ренат Янбаев. В этом году футбольный клуб борется за места в Первенстве России по футболу среди команд Второй лиги и ставит себе в задачу войти в десятку сильнейших. Это единственный профессиональный футбольный клуб в стране, который содержится на деньги болельщиков. Бюджет «Знамени» в этом сезоне составит 20 миллионов рублей.

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