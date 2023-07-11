Подмосковье 11 июля 2023, 11:05 Бывший военный городок в селе Марфино передали в собственность городского округа Мытищи

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Расформированный военный городок в селе Марфино передали в собственность городского округа Мытищи. На участке площадью 1,7 гектара расположены многоквартирные дома и объекты жилищно-коммунального комплекса.

Пресс-служба Мособлимущества сообщила, что в результате взаимодействия с Минобороны России издан приказ о безвозмездной передаче из федеральной собственности в собственность городского округа Мытищи.

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«Принятие земли на баланс позволит муниципалитету в дальнейшем запланировать ремонтно-восстановительные работы, а также выполнить благоустройство территории, о чем неоднократно просили местные жители», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что на последних торгах в рамках прогнозного плана приватизации реализовано более 8,2 гектара земли с 18 нежилыми объектами и сооружениями на территории бывшей военной части. На выкупленной за 51 миллион рублей территории инвестор построит объект связи, производственно-складской и жилой комплексы.

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