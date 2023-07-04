Подмосковье 04 июля 2023, 15:31 Бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил ФК «Сатурн» из Раменского фото: ФК "Сатурн"

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Экс главный тренер московского «Спартака» и футбольного клуба «Краснодар» Олег Кононов возглавил коллектив «Сатурн» из Раменского. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделить внимание развитию спортсменов в регионе. Министр выразил благодарность специалисту за согласие поработать с «Сатурном».

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«Уверен, теперь у наших ребят из академии „Мастер-Сатурн“ и других областных футбольных школ большое будущее. „Сатурну“ и Олегу Георгиевичу (Кононову — прим. ред.) побед! Только вперед», — добавил Абаренов.

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