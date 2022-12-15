Подмосковье 15 декабря 2022, 22:27 Бывший спортивный лагерь в Звенигороде выставили на торги

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Имущественный комплекс бывшего спортивного лагеря в Звенигороде реализуют на торгах. Начальная сумма составляет более 108 миллионов рублей.

На территории Московской области находятся имущественные комплексы детских лагерей советских времен. В настоящее время постройки и территории никак не используются. Чтобы их восстановить, необходимы инвестиции. Для этого министерство имущественных отношений региона включило данные территории в прогнозный план приватизации.

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«Так, с торгов мы реализуем недвижимое имущество из 8 капитальных строений, общая площадь которых составляет свыше 4,5 тысячи квадратных метров, и земельного участка площадью 80,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена имущественного комплекса составляет более 108 млн рублей. Ранее здесь находился спортивный лагерь», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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По условиям приватизации все здания будут реконструированы и возвращены в хозяйственно-экономический оборот. С подробной информацией о торгах можно ознакомиться на сайте.

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