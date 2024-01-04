Подмосковье 04 января 2024, 17:23 Бывший репетитор по математике из Егорьевска создал 3 уникальных сорта сыра Андросова Юлия

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Бывший репетитор по математике и IT-специалист из Егорьевска Андрей Рудянский открыл сыроварню и создал три уникальных сорта сыра, посвященных году Дракона. Идея создания пряного продукта пришла давно, однако он никак не мог добиться «того самого» вкуса, который представлял.

Андрей Рудзянский поделился, что «Драконьи яйца» — очень интересный острый терочный сыр. Эту новинку он презентовал полгода назад, а используется она в салатах или как приправа ко многим блюдам.

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«У данного сыра три вида. Каждый я решил преподнести необычно», — рассказал Андрей Рудзянский.

Сыровар отметил, что его «драконы» живут в горах в разных частях света и «драконьи яйца» отличаются друг от друга специями, вкусом и цветом. Например, огненная рептилия обитает на вершинах береговых Кордильер на западе Чили, а черный представитель огнедышащего семейства живёт на склонах Большого Кавказского хребта. Есть и солнечный дракон, который поселился на заснеженных вершинах Гималаев.

Андрей Рудзянский добавил, что занимается сырами около пяти лет, а полгода назад начал посещать различные выставки и фестивали на территории Московской области. Он подчеркнул, что продукция пользуется большой популярностью.

Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия Андросова Юлия

Ранее Андрей Рудзянский более 20 лет работал IT-специалистом и по совместительству репетитором по математике. После принятия решения о создании молочных продуктов он открыл сыроварню «Гуслицкие сыры». Начинал с производства сыра в восьмилитровой кастрюле. По словам Андрея, на «пробы и ошибки», а также эксперименты у него ушло 500 литров молока.

«Изначально я не сыровар. В какой-то момент мне стало гораздо интереснее делать сыр, чем работать с компьютерами. И мое увлечение переросло в любимую работу», — вспоминает Андрей Рудзянский.

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