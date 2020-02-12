    12 февраля 2020, 19:20

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось

    Александр Акишин, Ольга Крылова

    Бывший подмосковный преподаватель Александр Макаров за прошлый год заработал 2,5 миллиона долларов. Он изобрел прибор, позволяющий узнать, насколько эффективно работает мозг. Теперь разработкой заинтересовались мировые компании.
    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Александр Макаров получил специальность «электронно-вычислительные машины, приборы и устройства». А потом стал успешным бизнесменом. Его выручка запрошлый год превысила 2,5 миллиона долларов, а его разработками интересуются крупнейшие корпорации.

    «Через собственный бизнес я могу в мир нести то, что и как считаю нужными. Я провел в этом году две недели в Америке, мы разговаривали с ребятами из Google и Apple», — рассказал Алекснадр.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Первые осознанные шаги маленький Саша делал в нынешнем здании орехово-зуевского ГИБДД. Когда-то там находилась обычная школа. Тягу к самообразованию привила первая учительница — Ирина Анатольевна.

    «Она меня отправляла на конкурсы и олимпиады по математике. Мы с ней выписывали журнал «Квант». Это для тех, кто хочет заниматься глубоко физикой и математикой», — вспоминает предприниматель.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    После школы Макаров полюбил не только учиться, но и работать. С 17 лет он уже помогал деньгами родителям, а та же преподавал в компьютерном классе местного колледжа. Следующее место работы — буквально за поворотом.

    «Вышел я отсюда, пошел направо, и через 500 метров буквально здесь находится банк. Я пришел, говорю: «Нужны вам программисты?» — «Нужны! Когда можете выйти?» — рассказал Александр. Единственное, попросили переодеть рваные джинсы, пришлось компьютерному гению покупать брюки.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В 40 лет Макаров сделал самый важный шаг по лестнице успеха. Увлечения нейрофизиологией и методиками обучения привели к созданию так называемой «Лаборатории знаний».

    «40 лет, конечно, критично для мужчины. Мне захотелось чего-то нового, мне захотелось понять, как мир на сегодняшний день существует», — сказал Александр.

    На счету у компании десятки официальных патентов и еще больше заказчиков. Александр Макаров изобрел прибор, который считывает электромагнитные импульсы мозга и тут же передает их на анализ. Он состояит из браслета, который измеряет сердцебиение и потоотделение, и специального ободка.

    Сначала разработкой интересовались только в России, но недавно о продукте бывшего преподавателя из Орехово-Зуева узнали мировые гиганты — Google и Apple. «Американцам интересна эта история, потому что они сильно заморочены по поводу персональной и групповой эффективности», — отметил Александр Макаров.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    После тестов прибор позволяет узнать, насколько эффективно каждый член команды работает в коллективе, насколько высок творческий потенциал группы и другие показатели.

    Александр Макаров решил провести в гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуева (ГГТУ) небольшой эксперимент. Часть лекции студенты провели в тех самых нейроинтерфейсах. Все результаты выводились на экран. По кривым видно, где у испытуемых падает концентрация, а где, к примеру, и вовсе накапливается стресс. То же самое касается и преподавателей. Благодаря прибору понятно не только как хорошо усваивается материал, но и то, как качественно его преподносят.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    «В то же время можем увидеть заинтересованность преподавателя. Для мониторинга качества знаний это очень здорово и необходимо», — отметила начальник отдела по воспитательной работе ГГТУ Орехово-Зуева Марина Кузьмина.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»

    Бывший преподаватель советует зря не завидовать, а сделать мир вокруг еще лучше. «Я желаю вам мечтать и делать шаг к мечте через действие. Делать шаг в действие», — сказал он.

    Бывший преподаватель из Орехово-Зуева стал миллионером. Как ему это удалось | Изображение 8
    Источник фото: телеканал «360»

    Карьера преподавателя осталась в Орехово-Зуеве. Александр Макаров переехал в Москву, но родные края так просто не забываются. И это чувствуется даже без умных приборов.