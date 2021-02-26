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    26 февраля 2021, 17:09

    Бывший пионерский лагерь в Пушкино продали на торгах за 58 млн рублей

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Имущество, оставшееся от бывшего пионерского лагеря в подмосковном селе Комягино, продали на торгах за 58 миллионов рублей. Его смогут вовлечь в хозяйственный оборот.

    Бывший пионерский лагерь в Пушкино продали на торгах за 58 млн рублей | Изображение 1

    Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. По ее словам, бывший пионерский лагерь включал в себя десять объектов для передачи.

    Долго лагерь не использовали по назначению, объекты пришли уже в неудовлетворительное состояние. Мы искали возможность вовлечь их в оборот и вели переговоры с потенциальными инвесторами

    Наталья Адигамова.

    Однако желающих выкупить недвижимое имущество не нашли. В результате его выставили на торги и продали за 58 миллионов рублей.

    «Реализация с торгов имущества бывшего пионерского лагеря — это часть системной работы Минимущества для вовлечения в хозяйственный оборот имущества, требующего инвестиций», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.

    Проданный на торгах пионерский лагерь располагался в селе на территории Пушкинского городского округа.