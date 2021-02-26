Бывший пионерский лагерь в Пушкино продали на торгах за 58 млн рублей
Имущество, оставшееся от бывшего пионерского лагеря в подмосковном селе Комягино, продали на торгах за 58 миллионов рублей. Его смогут вовлечь в хозяйственный оборот.
Это отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. По ее словам, бывший пионерский лагерь включал в себя десять объектов для передачи.
Долго лагерь не использовали по назначению, объекты пришли уже в неудовлетворительное состояние. Мы искали возможность вовлечь их в оборот и вели переговоры с потенциальными инвесторами
Однако желающих выкупить недвижимое имущество не нашли. В результате его выставили на торги и продали за 58 миллионов рублей.
«Реализация с торгов имущества бывшего пионерского лагеря — это часть системной работы Минимущества для вовлечения в хозяйственный оборот имущества, требующего инвестиций», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин.
Проданный на торгах пионерский лагерь располагался в селе на территории Пушкинского городского округа.