Бывший оздоровительный лагерь продадут в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:22 Бывший оздоровительный лагерь продадут в Солнечногорске

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Бывший оздоровительный лагерь «Мир» выставили на продажу в Солнечногорске. Комплекс находится в деревне Дулепово и состоит из 23 зданий и земельного участка, рассказали в Минимуществе Подмосковья.

Глава министерства Наталья Адигамова рассказала, что раньше «Мир» принадлежал первому троллейбусному парку Москвы. Его открыли в 50-х годах. Комплекс состоит из деревянных корпусов, которые требуют реконструкции.

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«Начальная стоимость продажи объекта составляет более 33,6 миллиона рублей, но у данной имущественной сделки есть определенное условие: сохранить комплекс в качестве объекта социально-культурного назначения», — добавила она.

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Узнать подробнее о торгах можно на сайте. Подмосковье планирует провести приватизацию в 17 бывших лагерях и на базах отдыха.

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