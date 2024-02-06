Подмосковье 06 февраля 2024, 17:56 Бывший мусорный полигон в Коломне рекультивировали на 85% Фото Минэкологии

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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Воловичи» продолжается в Коломне. На данный момент работы выполнили более чем на 85%.

«Уже полностью сформировано тело объекта накопленного вреда, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он подчеркнул, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории объекта накопленного вреда. Рекультивацию планируют завершить уже в феврале.

«Благодаря отлаженной работе по рекультивации полигонов ТКО и постоянному контролю, объекты рекультивации сдаются в установленные контрактом сроки», — заключил министр.

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