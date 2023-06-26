Подмосковье 26 июня 2023, 17:18 Бывший мусорный полигон «Поварово» в Солнечногорске рекультивируют к ноябрю 2023 года

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Рекультивация мусорного полигона «Поварово» в Солнечногорске закончат в ноябре этого года, после чего территорию благоустроят, посеют многолетние травы. Сейчас работы на объекте выполнили на 65%. Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел в округе выездное заседание.

«В настоящее время в регионе проведена большая работа — закрыто 39 полигонов твердых коммунальных отходов, на 17 из которых уже закончены работы по рекультивации. До 2024 года будут рекультивированы еще 10», —заявил председатель комитета Владимир Шапкин.

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Площадь полигона составляет около 21 гектара. Из них 16 гектаров — это северная насыпь, еще 4,8 гектара — южная карта. На объекте разместили 5,3 миллиона кубометров отходов.

Рекультивацию проводит подрядная организация.

«По состоянию на первую неделю июня министерством приняты работы по первому этапу, второй планируется завершить до 30 июня. Работы по рекультивации ведутся в соответствии с графиком, согласно установленным срокам», — сообщил замначальника управления экологии и природопользования Московской области Дмитрий Галкин.

Специалисты уже сформировали тело полигона, технологические проезды, организовали строительный городок, армогрунтовые стены, дренаж для сбора и отведения фильтрата, наблюдательные скважины.

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