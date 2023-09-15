Подмосковье 15 сентября 2023, 12:04 Бывший мусорный полигон «Поварово» в Солнечногорске рекультивировали на 90% Фото Минэкологии

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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Поварово» продолжается в Солнечногорске. На данный момент работы выполнили на 90%.

«На полигоне ТКО „Поварово“ полностью завершены мероприятия по формированию тела полигона, устройству шпунтовой стенки, системы сбора и отведения фильтрата, системы дегазации и наблюдательных скважин», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, завершить работы по рекультивации полигона намерены в начале ноября этого года. До начала работ на ТКО было размещено около трех миллионов кубометров отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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