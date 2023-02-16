Подмосковье 16 февраля 2023, 13:52 Бывший мусорный полигон «Непейно» в Дмитрове рекультивируют к осени 2024 года

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Восстановление земель проведут на полигоне «Непейно» в Дмитрове в рамках нацпроекта «Экология» до осени 2024 года. На работы выделят свыше трех миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минэкологии Подмосковья.

Рекультивация полигона началась в ноябре прошлого года. Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, объект использовался для хранения отходов 44 года.

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«За это время его площадь превысила 12 гектаров, объем накопленных отходов составил 1,6 миллиона кубометров», — добавил он.

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Над восстановлением земель трудятся 24 человека и 16 единиц техники. Из-за большого объема работ по проекту предусмотрели активную систему сбора и утилизации свалочного газа, а также сбора и очистки фильтрата.

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