Подмосковье 15 февраля 2023, 10:30 Бывший мусорный полигон «Егорьевский» в Подмосковье рекультивируют к 2024 году

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Заместитель главы администрации Егорьевска Алексей Абрамов совместно с общественниками проверил ход работ по рекультивации бывшего полигона ТКО «Егорьевский». Поставленная задача выполнена на 35%.

По словам Абрамова, работы ведутся с небольшим опережением графика. На 85% сделана стена вокруг свалки, идет формирование тела полигона. Начали делать устройство сбора и утилизации газа, для чего выполняются проколы глубиной 12 метров. Система сбора фильтрата уже готова.

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«Рекультивация выполнена более чем на 35%. Постороннего запаха нет, все делается согласно технологии. Местные жители относятся с пониманием», — отметил Алексей Абрамов.

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Окончание работ планируется в 2024 году. Результатом станет благоустроенная территория без угрозы окружающей среде.

«Люди профессионально выполняют свою работу и подробно рассказывают, как идет процесс. Вопросов не возникает», — подчеркнул представитель Общественной палаты Егорьевска Александр Харитонов.

Полигон «Егорьевский» был построен полвека назад, еще в СССР. За эти годы на его территории скопилось 2,5 миллиона тонн мусора.

По решению губернатора Андрея Воробьева, все мусорные полигоны в Подмосковье были закрыты. Сейчас ведется восстановление этих территорий.