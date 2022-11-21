Подмосковье 21 ноября 2022, 16:23 Бывший имущественный комплекс в Раменском продадут на аукционе

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Заброшенный имущественный комплекс в Кратове в Раменском округе продадут на торгах. Начальная стоимость объекта составит 111,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что комплекс состоит из 13 зданий и сооружений общей площадью 10,8 тысячи квадратных метров. Они вошли в план приватизации имущества Подмосковья на 2022–2024 годы. Объект не используется уже более 10 лет.

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«Ранее здесь размещался клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, и по условиям приватизации на этом месте также будет построен новый рекреационный объект для жителей Подмосковья», — добавила она.

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В план приватизации на 2023–2025 годы также вошел 31 объект в 14 округах региона. Их общая сумма превышает 430 миллионов рублей.

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