Подмосковье 28 июля 2023, 10:35 Бывший акушерский стационар капитально отремонтируют в Можайске ПС Можайской больницы

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Бывший акушерский стационар капитально отремонтируют в Можайской районной центральной больнице. После этого там разместят хирургическое отделение.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, ремонтные работы продлятся два года. На них выделили один миллиард рублей.

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«Комплексный подход при ремонте позволит создать новые планировочные решения, комфортные палаты, а также современное приемное отделение и операционные», — сказала она.

Обновленное отделение будет оборудовано медицинской мебелью и новой техникой. По словам главного врача больницы Александра Акименко, ремонт позволит улучшить условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи. В здании оборудуют четыре операционных блока по направлениям хирургии, травматологии и гинекологии. В корпусе будут работать аппарат МРТ и оборудование для рентгена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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