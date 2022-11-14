Подмосковье 14 ноября 2022, 16:08 Бывшие здания техшколы в Яхроме выставили на продажу

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Еще два здания выставили на торги в Подмосковье. Это бывшие общежития технической школы со зданием учебного корпуса и столовой в Ярхоме под Дмитровым. Об этом сообщили в Минимуществе региона.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что школу создали в 1946 году для подготовки механизаторов для строительства железных и автодорог. Здания пустуют уже несколько лет и находятся в аварийном состоянии.

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«Восстанавливать их нерентабельно, поэтому было принято решение включить данный имущественных комплекс в прогнозный план приватизации», — сообщила глава министерства.

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Начальная стоимость приватизации составит более 46,2 миллиона рулей. Торги пройдут 12 декабря. Подробная информация об объекте находится на сайте.

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