Подмосковье 11 ноября 2022, 14:50 Бывшие спортивные лагеря выставили на торги в Подмосковье

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Два бывших детских лагеря в Подмосковье реализуют на торгах. Это спортивно-оздоровительный комплекс в городском округе Шатура и спортивная база ЦСКА «Озеро Круглое» в деревне Мышецкое под Солнечногорском.

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Лагерь в Шатуре состоит из 22 объектов недвижимости и земельного участка. Начальная стоимость его продажи составляет более 53 миллионов рублей. Спортбаза в Солнечногорске — это 19 нежилых зданий и земля. Стартовая цена аукциона — более 185 миллионов рублей.

«Оба объекта входят в прогнозный план приватизации, который содержит 17 подобных территорий. Все они относятся к бывшим пионерским лагерям или базам отдыха, и состояние каждого из этих объектов оценивается как неудовлетворительное или разрушенное», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Продажа недвижимости, с одной стороны, сделает возможным дальнейшее развитие неиспользуемой собственности. С другой — доход от сделок пополнит бюджет Подмосковья и поможет реализовать социальные проекты.

С начала 2022 года в области реализовано 16 объектов недвижимости на сумму 327 миллионов рублей и один пакет акций на сумму 119 миллионов рублей. В 2023 году неиспользуемая недвижимость принесет в бюджет Подмосковья более 430 миллионов рублей. В план приватизации на ближайшие три года включили 31 объект.