Бывшие промзоны Москвы: что построят на 2000 гектаров земли?

Технопарки, офисы и жилье — все это появится на месте бывших промышленных зон столицы. Программа «Индустриальные кварталы» предусматривает застройку 35 миллионов квадратных метров. Все подробности и преимущества будущей застройки — в материале.

В Москве запустили программу реновации промышленных зон «Индустриальные кварталы». Вместе с инвесторами на этих территориях власти возведут 35 миллионов квадратных метров недвижимости. 11 миллионов «квадратов» выделят под производства, современные и экологичные, еще 13 миллионов квадратных метров отдадут под общественно-деловую и социальную застройку. Не забыли и про жилые кварталы — они займут порядка 11 миллионов квадратных метров. Первые проекты — «Октябрьское Поле» и «Коровино» — уже запущены.

Объем инвестиций по этим двум проектам — порядка 54 миллиардов рублей, это 13 500 новых рабочих мест. Это, безусловно, важно и нужно для города, это создание новой среды Владимир Ефимов заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам столичных властей, реализация программы «Индустриальные кварталы» поможет создать полноценные и комфортные территории, где люди смогут и жить, и работать, и получать все необходимые услуги.