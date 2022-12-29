Подмосковье 29 декабря 2022, 16:31 Бывшие детские социальные объекты Шатуры и Серпухова реализуют на торгах в Подмосковье

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Миноблимущество выставило на продажу два бывших оздоровительных учреждения в Шатуре и Серпухове. Здания заброшены и не используются по назначению.

Имущественные комплексы реализуют на торгах в Подмосковье. Они предлагаются инвесторам для капитальной реставрации.

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«Первый имущественный комплекс расположен в деревне Мартьяново городского округа Серпухов, начальная цена бывшего детского оздоровительного городка „Смена“ составляет более чем 26 миллионов рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она также отметила, что вторая постройка находится в селе Середниково городского округа Шатура. Бывший лагерь предлагается инвесторам почти за 17 миллионов рублей.

Основным условием приватизации является сохранение назначения недвижимого имущества в качестве объекта социальной инфраструктуры для детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье. По его словам, заброшенные здания не только опасны для жителей, но еще и портят облик города.

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