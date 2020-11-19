Бывшего тренера спортивной школы в Одинцово обвинили в изнасиловании детей

Бывшего тренера спортивной школы в Одинцово обвинили в насилии над детьми. По версии следствия, он совершал преступления в течение нескольких лет.

«Следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего тренера одной из спортивных школ, обвиняемого в совершении 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности детей», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Врадий Ольга.

Девочки-воспитанницы тренера долгое время не рассказывали, что мужчина насиловал их. Однако позже все-таки обратились в правоохранительные органы.

В суд поступили 11 томов уголовного дела. В них следователи собрали результаты осмотров, допросов, показаний потерпевших, а также психологические, сексологические, психиатрические и генетические экспертизы. Стражам порядка удалось собрать внушительную доказательную базу. Теперь виновность подозреваемого определит одинцовский суд.

МВД по Москве проверяет сообщения о насилии над несовершеннолетними в доме на Чоботовской улице. По версии полиции, там пострадали приемные дети.