Поселок Березки в городском округе Чехов комплексно благоустроили | 360°

Подмосковье 09 октября 2022, 09:31 Поделиться Telegram

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Viber Поселок Березки в городском округе Чехов комплексно благоустроили

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Подмосковный поселок Березки, бывшее закрытое поселение Чехов-11, комплексно благоустроили. В частности, дети из поселка Березки получили новую игровую площадку на месте старой. Событие отметили анимационной развлекательной программой с участием героев сказок и мультфильмов, раздачей бесплатной сахарной ваты и попкорна.

«Эмоции через край, все супер, конечно. Тем, что было здесь раньше, все были недовольны. <…> Дети приходили все в песке. <…> На прежнюю площадку было невозможно зайти, а на эту мы прямо рвемся. Благоустройство хорошее, образцово-показательным поселком становимся», — радуется жительница Березок Светлана Трефилова.

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В поселке также привели в порядок спортплощадку, отремонтировали парковки и нанесли дорожную разметку, обустроили зоны отдыха, установили лавочки. За каждый из пунктов благоустройства местные жители проголосовали на портале «Добродел». С ними оговаривают даже расстановку урн и сушилок для белья: из устанавливают там, где это посчитали удобным люди.

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«В прошлом году жители активно принимали участие [в голосовании] на портале „Добродел“, проявили свою жизненную позицию. Победили и в этом году, благодаря поддержке Московской области — эти работы были проведены с софинансированием», — поделился председатель Совета депутатов Чехова Михаил Собакин.

В Чехове продолжает действовать муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды». В этом году комплексное благоустройство прошло на четырех территориях, два проекта уже реализовали, еще два представят жителям в ближайшие дни.

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