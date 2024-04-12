Подмосковье 12 апреля 2024, 15:42 Бывшая узница концлагеря Светлана Хромова рассказала о жизни за колючей проволокой пресс-служба администрации Богородского городского округа

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Жительнице Ногинска Светлане Хромовой пришлось пережить все ужасы войны и фашистский концлагерь. В первые дни войны в ее родной город Речица, в Белоруссии пришли немецко-фашистские войска. Девочку удалось спасти, но когда неприятель отступал, ее, вместе с семьей отправили в Германию в концлагерь под Кенигсбергом.

Родилась Светлана Хромова 28 мая 1939 года в Белоруссии, в Гомельской области. С самого начала войны ее отец воевал на фронте. Он командовал танком Т-34.

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«Немцы к нам пришли через три недели с начала войны. Приехала в наш город танковая дивизия. У нас семья была большая: дедушка, бабушка, мама, тетя, остальные дети были. Нас немцы сразу из дома выгнали. Дедушка был плотником хорошим. Оборудовал сарай. Меня сразу спустили в подпол. И в этом подполе я сидела, потому что еврейский ребенок. Если бы немцы узнали, что у мамы еврейский ребенок, расстреляли бы всю семью», — вспоминает Светлана Хромова.

В 1943 году началось наступление советских войск, и фашисты стали отправлять мирное население на работу в Германию. Гнали людей пешком. Светлана с мамой и сестренкой оказались в фашистском концлагере под Кенигсбергом. Она хорошо помнит все: голод, холод, нары из неотесанных досок и боль от постоянных заноз.

«В деревянных бараках нары были в два яруса: нижний ярус, верхний ярус и стояли лавки. Больше там ничего не было. Мы, я помню, лежали на втором ярусе. Никакой постели. Лежали на голых досках. Мамы с нами не было. Маму угнали. Они жили в других бараках, и они работали на немцев в сельском хозяйстве. Иногда, когда я утром просыпалась, у меня или морковочка, или свеколка, что-нибудь лежало. Я знала, что мама была, что мама приходила» — рассказала Светлана о жизни в лагере.

Когда пришли советские войска, Светлане не было и шести лет. Но эти дни она помнит очень хорошо.

«Видим, немцы забегали, забегали. Потом смотрим, немцы вообще исчезли. И смотрим, мамочка наша пришла. Подали состав, чтобы нас отправить на родину: товарные вагоны. Вы знаете, что такое товарные вагоны? В них посредине стояла печурка железная. Я хорошо это помню, потому что мы добирались месяца три. Пути же разбитые были. Наш поезд шел первым после войны на Родину» — вспоминает Светлана.

пресс-служба администрации Богородского городского округа

Так Светлана Хромова оказалась в Ногинске. Здесь у женщины все сложилось: с мужем воспитали двух дочерей. А те подарили четверо внуков и семь правнуков. В мае этого года Светлане Евсеевне Хромовой исполнится 85 лет. Как и в детстве она в ожидании Дня Победы, продолжает заниматься общественной работой. В школах с рассказом о ее непростом детстве и юности ждут мальчишки и девчонки.

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