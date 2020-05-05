«Бывали моменты бессилия». Сменившая профиль медсестра из Балашихи рассказала о нелегкой борьбе с коронавирусом

Юлия Дорохина работала медсестрой в Балашихинском родильном доме в Саввино. Но коронавирус внес свои коррективы. Ей пришлось сменить профиль и идти работать в инфекционное отделение — помогать пациентам бороться с COVID-19.

«Раньше в Балашихинском роддоме я работала в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, а сейчас временно нахожусь в инфекционном отделении, где принимают взрослых пациентов с COVID-19. Мой первый выход сюда был 22 апреля, и наша рабочая смена здесь длится по 12 часов. Для меня это тяжелый график, бывали моменты бессилия, но я брала себя в руки и шла в бой. Я сама выбрала эту профессию, это наш долг и призвание — помогать людям. В связи с ситуацией, мне пришлось временно самоизолироваться от моих родных, по которым я очень скучаю. Хочется, чтобы поскорее все это закончилось», — сказала Юлия Дорохина.

По словам медсестры, каждая ее смена начинается с измерения температуры. Работают медики все 12 часов в средствах индивидуальной защиты. На каждую медсестру в среднем приходятся 15 пациентов.

Роддом в Саввине временно превратили в инфекционную больницу из-за распространения коронавируса. Когда пандемия пойдет на спад, в нем проведут тщательную санобработку — и учреждение снова начнет принимать будущих мамочек.