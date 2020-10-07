Бытовую технику вручили ухаживающей за внучкой-инвалидом пенсионерке в Ступине

Советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган вручил жительнице деревни Алфимово городского округа Ступино Марии Белокопытовой необходимую в хозяйстве бытовую технику. На попечении у женщины находится внучка-инвалид, которую она воспитывает в одиночку.

За беседой Мария Михайловна рассказала, что внучка уже полтора года не покидала стены квартиры, не ощущала лучи солнца и не дышала свежим воздухом. Семья живет на третьем этаже, а для передвижения девочке нужна специальная коляска.

«Органы социальной защиты сообщили нам о сложной ситуации в семье. Бабушка одна ухаживает за внучкой, у которой ДЦП. Подарили стиральную машинку, так как прежняя вышла из строя. Познакомились с семьей, узнали, что также требуется специальная коляска. Есть фирмы, которые изготавливают их на заказ, учитывая специфику заболевания. Кроме того, семья живет на третьем этаже. Без подъемника, даже на коляске, спустить внучку на улицу для бабушки непосильная задача. Подумаем, как помочь и в решении этой проблемы», — сказал Александр Коган.

Машинку сразу установили и подключили.

«Стиральная машинка для меня — огромный подарок. Стирать приходится по два-три раза в день, когда не хватает памперсов. Когда машинка стала барахлить, я плакала. Обратилась за помощью дней 10 назад», — делится Мария Белокопытова.

Внучке Марии Михайловны — девятнадцатилетней Алине — в подарок привезли радио. По словам бабушки, она очень любит слушать музыку и новости.

Александр Коган отметил, что теперь важно обеспечить Алине ежедневные прогулки на свежем воздухе.

«Мы сделаем все для того, чтобы они как можно скорее добавили в свой распорядок дня ежедневные прогулки», — подчеркнул Александр Коган.