День жен-мироносиц отмечается во второе воскресенье после Пасхи. Многие православные почитают его вместо 8 Марта. Сегодня День жен-мироносиц отметили в Хотькове и Кашире, где прошли народные гуляния, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Гостей ждало и традиционное угощение — яичница.

В святых писаниях говорится, что апостолы разбежались, когда увидели арест Иисуса Христа, его суд и распятие. А вот жены-мироносицы были неотступны до самого конца. Наверное, именно поэтому весть о своем воскресении Господь в первую очередь донес именно до них.

Третий год православную традицию праздника женского служения в Подмосковье возвращает региональное отделение «Союза женщин России» при поддержке благотворительного фонда «Исток», президент которого Екатерина Богдасарова в воскресенье приняла участие в празднике в Никитском женском монастыре в Кашире.

«Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — она несет мир миру, мир в свой дом, мир в свою семью. Милые женщины, сегодня вы достигаете вершин в самых разных сферах деятельности, вызываете неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу. Вы дипломатичны, вы умеете вести диалог в конструктивном русле и объединяться для реализации своих социальных проектов. Быть женщиной — великий труд и высочайшее предназначение. С праздником жен-мироносиц!» — поздравила Богдасарова участниц празднования.

Президент фонда «Исток» также посетила мастер-классы и посмотрела выступления творческих коллективов, а затем приняла участие в круглом столе.