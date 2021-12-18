Быть рядом каждый час. Волонтеров Подмосковья наградили на крупнейшем форуме

Молодые красивые лица, да и не только молодые — возраст волонтеров от 14 до 70 лет. Они съехались со всего Подмосковья. На итоговом слете волонтеров, организованном Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, всех их награждают по итогам года. Эти люди совершенно бесплатно помогают другим. И во время пандемии они стали настоящими героями.

«Очень много людей нуждаются в помощи ежедневно, ежечасно, а иногда и ежеминутно. Прежде всего в психологической. Люди старшего возраста. Одинокие. Да и молодые часто нуждаются в психологической помощи, — напомнила член областного отделения Красного креста Надежда Гончарова.

Еще два года назад в Подмосковье не было единой волонтерской организации. Было множество локальных, которые работали автономно. Но с началом пандемии назрела потребность в единой объединяющей организации. Так появилось движение «Волонтеры Подмосковья» и специальная платформа, которая «соединила хороших людей с хорошими делами». На данный момент здесь зарегистрированы более семи тысяч человек.

«Я хотела бы вам в первую очередь сказать спасибо за то, что вы правда всегда рядом! Каждый день, каждый час, это самое главное!» — поблагодарила волонтеров министр Правительства Московской области по социальным коммуникациям: Екатерина Швелидзе.

И вот они уже общаются в перерывах, как старые друзья. Их собралось здесь более 500 человек. Волонтерское движение в Подмосковье стремительно развивается. Туда постоянно приходят новые люди. Им хорошо оттого, что другим хорошо. И это главное.