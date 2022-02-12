«Быть просто мамой невозможно». Пелагея Сирота назвала Подмосковье универсальным местом для жизни и работы

Многодетная мама и соучредитель фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» Пелагея Сирота рассказала, как реализовала себя с профессиональной точки зрения. В интервью «360» она назвала Подмосковье универсальным местом для жизни и работы.

Пелагея призналась, что не смогла бы жить в большом городе. Перебираться в Москву она не намерена. Иногда ездит в столицу, в том числе в гости, но предпочитает даже не оставаться там на ночь.

«Подмосковье, особенно наш Истринский городской округ, благоприятный. У нас есть вся инфраструктура: развлекательные учреждения, катки, театры, кино, магазины, рестораны и больницы. Мы тут полностью себя реализовываем», — сказала Сирота.

Здесь свобода, простор. И я человек, которому нужен простор Пелагея Сирота соучредитель фестиваля «Сыр! Пир! Мир!».

В плане личной профессиональной реализации она назвала сыроварню суперуспешной, как и работу на ней.

«Я работала все годы брака. Мы начинали с Олегом вместе <…> с нуля. Я работала на сыроварне полноценно, никогда не была мамой-домохозяйкой. Несмотря на то, что у меня четверо детей, работала с утра до вечера», — подчеркнула Пелагея.

Сейчас вид деятельности, заметила она, сменился. Но ритм жизни остался прежним. Стало больше ответственности, но по загруженности не поменялось ничего.

«Я совмещаю работу и детей так же, как дети совмещают школу и родителей. Иногда дети говорят, что мама поздно пришла, чего-то им не хватает. В такие моменты я чувствую себя мамой-кукушкой, переживаю. Но понимаю, что жизнь идет дальше и быть просто мамой-домоседкой невозможно. В браке было невозможно, а сейчас — тем более», — пояснила Сирота.

Когда свой семейный бизнес, невозможно не работать. Хоть 10 детей у тебя, неважно. У меня были помощники, была няня. Сколько знаю многодетных мам — ни одна не сидит на диване. Надо вертеться Пелагея Сирота.

Теперь Пелагея работает на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, продолжает заниматься ярмарками — выступает как их соорганизатор. И мечтает открыть собственную кондитерскую. Идею Сирота вынашивает уже полтора года.

«Я реализовалась. <…> Если открою кондитерскую, уверена, это дело тоже будет иметь свою реализацию. <…> Человек может реализоваться где угодно, в любом месте. Были бы желание, идеи, запал. Бывают трудности, но они созданы для того, чтобы их преодолевать. Иначе неинтересно», — сказала она.

Сирота добавила, что не очень любит печь и к сладкому довольно равнодушна. Выпечка привлекает ее с эстетической точки зрения. Начинать она планирует с малого, не распыляться. Совсем другие отношения у Пелагеи с готовкой.

«Очень люблю готовить мясо, рыбу, салаты, супы — все, что не сладкое. <…> Я с детства готовлю. У меня было четыре младших брата. Мама готовить не очень любила, а я любила есть. И готовила. Себе и всем остальным. И с детства приучилась», — рассказала она.

У многодетной мамы есть блог, где она готовит всякие блюда вместе с детьми и берет интервью у гостей, в том числе фермеров.

«За кадром остается множество приключений и злоключений. Снимаем долго, шумно. И вечером такое ощущение, что отработал три смены на заводе. Иногда можно договориться с детьми, иногда нет, чтобы работали в кадре. Младшие хулиганят, потом устают и сдаются», — описала Сирота съемочный процесс.

Сложно, сказала она, с одним ребенком. С четырьмя дело идет по накатанной.