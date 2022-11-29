Подмосковье 29 ноября 2022, 17:21 Быт крестьян, мещан и помещиков представят на новой выставке картин в усадьбе «Мураново»

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Выставка живописи «Русь купеческая» — это совместный проект мурановского и санкт-петербуржского музеев. В экспозиции представят работы знаменитого художника Бориса Кустодиева, излюбленной темой творчества которого являются бытовые сюжеты о жизни крестьян, помещиков и мещан.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на выставке будут представлены 17 работ художника Кустодиева. Это серия акварелей «Русские типы», а также эскизы карандашом. Все рисунки уникальные и узнаваемые. Интерес к национальному, яркому, самобытному проявляется в каждой картине автора.

Выставка понравится зрителям простыми сюжетами, понятными каждому. Сбор урожая, катание на каруселях, чаепития, ярмарки и балаганы — все это привлекательно и приятно для глаз. Тема зимних гуляний и праздников особенно ценна. Кустодиев искренне любил это время года в России, когда можно наслаждаться солнечными морозными днями, искрящимся снегом и длинными вечерами, поэтому зимняя серия — очень настроенческая.

Кустодиев до последних дней своей жизни писал милые его сердцу русские типы. Посетить выставку и увидеть эти работы можно будет до 26 февраля. Посетители смогут также принять участие в мастер-классах, побывать на экскурсии по музею усадьбы «Мураново».

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