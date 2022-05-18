За Кубок главы города Дзержинский боролись претенденты из Москвы, Подмосковья, Рязанской, Орловской и Калужской областей. 14 и 15 мая свои силы на седьмом открытом ринге клуба бокса «Угреша» испытали более 120 спортсменов.

На торжественной церемонии открытия парад участников возглавлял мастер спорта СССР по боксу, заслуженный тренер города Дзержинский Василий Долбитиков.

Принимал парад и открывал соревнования ВРИП главы города Владимир Шелухин. Он подчеркнул, как приятно видеть, что в Дзержинском существует школа бокса историей в несколько десятилетий.

«Бокс — благородный и интеллигентный вид спорта, великое искусство. Я очень хочу, чтобы вы, освоив его, добились серьезных побед», — обратился Владимир Викторович к спортсменам.

Руководитель спортивной федерации бокса Московской области Александр Лебзяк поблагодарил организаторов за поддержание доброй традиции. Он выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне.

«Судьи правильно определят победителей, ребята покажут технико-тактическое мастерство и характер, а болельщики увидят красивые бои. Пусть победит сильнейший. Удачи вам, ребята», — напутствовал боксеров чемпион Олимпиады 2000 года в Сиднее, чемпион СССР, России, Европы и Мира.

Быть боксером — быть патриотом, уверенны организаторы турнира. Урок мужества для участников соревнований провел житель Дзержинска полковник ФСБ РФ, ветеран спецподразделения «Альфа» Виталиий Демидкин. Он был участником спасательных операций на Дубровке и в Беслане, прошел Афганистан и Чечню. Виталий Николаевич рассказал, что окончил Люберецкое медицинское училище, семь месяцев работал фельдшером на скорой помощи, поступал в военную медицинскую академию в Ленинграде. Он всегда много занимался спортом: боксом, борьбой, что и сформировало в нем качества, позволившие добиться многих высот. Служил он в 57-й спортивной роте в Лефортово. Потом было КГБ. В группе «А» прослужил 27 лет. За это время получил четыре высших образования.

«Если у вас будут трудности во время поединков, пожалуйста, не сдавайтесь. Идите до конца. Так вы укрепите свой дух и станете достойными защитниками Родины. Сейчас, когда фашизм поднял голову стране нужны мужчины, способные идти до окончательной победы над врагом», — обратился к участникам почетный гость турнира.

После официальной части стартовали поединки на ринге. Дзержинский на ринге представляли воспитанники спортивной школы «Орбита» и клуба бокса «Угреша» — воспитанники тренеров Антона Кочеткова и Дмитрия Кадейкина.

По итогам двух дней соревнований команда Дзержинска завоевала 16 медалей.

Победителями стали Артур Веревка, Максим Аксенов, Андрей Яременко, Денис Середницкий, Святослав Чекаданов, Мхитар Мирзоян, Евгений Петров, Владимир Гудумак, Данияр Рахманов, Тимофей Ильин, Дмитрий Домалевский, Владимир Овчинников.

Лучшим боксером турнира был признан Виталий Батарев. Серебряными призерами стали Игорь Насонов, Ибрагим Холнозаров и Александр Юсуфов.

«Очень приятно, что глава и руководство города Дзержинского поддерживают здоровый образ жизни и спорт. Такие соревнования очень нужны для юношей. Здесь они не только закаляют характер, но и видят, что руководство города неравнодушно к физкультуре и спорту», — отметил чемпион Олимпиады в Сиднее, заслуженный тренер России, Александр Лебзяк. Он пожелал дзержинским ребятам оказаться во взрослой национальной сборной по боксу.