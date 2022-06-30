Быстрый результат. Электронные торги в Подмосковье в этом году уже принесли бюджетам 2,8 млрд рублей

В период пандемийных ограничений Московская область сделала рывок и опередила нормативное регулирование в части проведения и введения в оборот земельно-имущественных электронных торгов. Об этом сообщил замруководителя ФАС России Геннадий Магазинов на юридическом форуме в Петербурге. Московская область первой перешла на систему цифровизации земельных торгов. Об опыте Подмосковья в этой сфере подробно рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Источник фото: телеканал «360»

«Недвижимость — это один из самых ценных ресурсов и объектов гражданского права, важно распоряжаться им взвешенно и эффективно — как для государства, так и для других участников этого процесса. И всем: государству, бизнесу, жителям — нужен быстрый результат», — подчеркнула Волкова.

Государство желает поскорее сократить издержки на содержание имущества, повысить доход от его реализации, вовлечь его в хозоборот с созданием рабочих мест. Бизнес — арендовать или купить участок либо помещение, открыть производство и начать зарабатывать. Гражданин — арендовать или купить участок и построить дом. Помочь быстрому достижению всех этих целей может снижение барьеров, «опрозрачивание» торгов, переход к цифровизации, заметила Елена Волкова.

«Цифровизацию нельзя ставить во главу угла, когда вокруг хаос. Когда мы начали эту сферу в Московской области оптимизировать, мы в первую очередь навели порядок», — вспомнила она.

Пандемия помогла

В Подмосковье проводится 12 видов торгов. Для участников создали единый ресурс, «точку входа», определили единые правила. Появились интерактивная карта, мобильное приложение с различными уведомлениями, единый организатор торгов, онлайн-запись на осмотр.

«Главное — оперативное информирование. Оказалось, многие люди не знают, что могут приобрести землю у государства, чтобы построить дом. Теперь у нас есть мобильное приложение с любой территориальной локацией: лес, река рядом, поля — что вас больше интересует», — сообщила министр.

Следующим этапом был собственно переход к электронным торгам. Здесь главной целью стало повысить конкуренцию. «Помогла» пандемия: в 2020 году торги пришлось переносить то из-за локдауна, то из-за ковидных ограничений. Стало ясно, что пора что-то менять.

«Спасибо коллегам из ФАС, которая поддержала проект, и мы первыми провели электронные торги. Сейчас практически все земельные торги у нас осуществляются в электронной форме», — отметила Елена Волкова.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге за 2020–2021 годы бюджеты муниципальных образований Подмосковья удалось пополнить на семь миллиардов рублей (еще в 2015–2016 годах сумма составляла полтора миллиарда). За пять месяцев 2022 года бюджеты уже пополнились за счет торгов на 2,8 миллиарда.

Основными целями сейчас Волкова назвала нормативное закрепление возможности проведения электронных торгов и сокращение сроков заявочной кампании по торгам.