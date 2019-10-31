Быстрый и безопасный путь. В Красногорске отремонтировали Павшинский пешеходный мост

Дорожные службы завершили ремонтные работы на пешеходном мосту через реку Москву в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Для своевременного и качественного содержания Павшинский мост был передан в собственность Московской области летом этого года. В сентябре было принято решение о замене дорожного покрытия. На сегодняшний день ремонтные работы завершены: на мосту уложили противоскользящее покрытие с применением минеральной присыпки для комфортного и безопасного передвижения пешеходов», — рассказал Алексей Гержик.

Развязку в Химках откроют в 2021 году. Она свяжет две части города Подробнее

Теперь путь от Павшинской поймы до метро «Мякинино», а также к зданиям торгово-выставочного центра «Крокус Сити», стал комфортнее и безопаснее для 80 тысяч жителей микрорайона.

Павшинский мост, построенный в 2014 году, является самым протяженным пешеходным мостом в Подмосковье. Его длина составляет 423 метра. Средняя интенсивность движения пешеходов составляет порядка 3,7 тысячи человек в час, а в утренние и вечерние часы пешеходный трафик увеличивается до девяти тысяч.