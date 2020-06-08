    08 июня 2020, 21:22

    Быстрые и маневренные. Для ремонта дорог Подмосковья применили новые погрузчики

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова, Юлия Уткина

    Многофункциональные мини-погрузчики приступили к ремонту дорог 38 округов Подмосковья. Новые машины ранее приобрели в Мосавтодоре. Они могут выполнять несколько задач одновременно. Корреспонденту «360» показали эту технику в действии.
    Быстрые и маневренные. Для ремонта дорог Подмосковья применили новые погрузчики

    Сейчас погрузчики активно взялись за ремонт ям, а зимой будут убирать дороги. Они компактные и маневренные. Эти машины оснащены косилками, щетками и всем, что поможет почистить проезжую часть и тротуары.

    Машинист Евгений Сосурин одним из первых оценил свойства новой техники. А впервые за руль погрузчика он сел в 16 лет во время строительства Лефортовского тоннеля. Теперь же оценил современный вариант.

    Такая машина может все — вот что я вам скажу. Она способна рассыпать песок, есть у нее ковш и фреза, которая занимается ремонтом ям. Она многофункциональная

    Евгений Сосурин.

    Сам Евгений работает в ПК «Рузский». В период пандемии всем сотрудникам обязательно измеряют температуру перед каждой сменой.

    Все подробости — в материале «360».