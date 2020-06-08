Быстрые и маневренные. Для ремонта дорог Подмосковья применили новые погрузчики

Сейчас погрузчики активно взялись за ремонт ям, а зимой будут убирать дороги. Они компактные и маневренные. Эти машины оснащены косилками, щетками и всем, что поможет почистить проезжую часть и тротуары.

Машинист Евгений Сосурин одним из первых оценил свойства новой техники. А впервые за руль погрузчика он сел в 16 лет во время строительства Лефортовского тоннеля. Теперь же оценил современный вариант.

Такая машина может все — вот что я вам скажу. Она способна рассыпать песок, есть у нее ковш и фреза, которая занимается ремонтом ям. Она многофункциональная Евгений Сосурин.

Сам Евгений работает в ПК «Рузский». В период пандемии всем сотрудникам обязательно измеряют температуру перед каждой сменой.

Все подробости — в материале «360».