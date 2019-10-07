  • Быстро и удобно. Пенсионерам упростили прохождение диспансеризации в Реутове

    07 октября 2019, 12:20

    Андрей Зуев, Евгения Остапенко

    В подмосковном Реутове расширили возможность получения медицинской помощи для пожилых людей. С октября проверить здоровье и сделать прививки можно не только в поликлинике, но и в помещении Фонда социальной поддержки населения.
    Быстро и удобно. Пенсионерам упростили прохождение диспансеризации в Реутове

    Так, каждый четверг в фонд приезжают врачи, чтобы пенсионеры могли быстрее пройти первый этап диспансеризации. Жители Реутова уже оценили новую возможность.

    «Мы пришли утром, разделились на четыре потока и дружно пошли по всем нужным врачам, — рассказала Наталья Золдырева, руководитель танцевальной студии в клубе общения старшего поколения „Бархатная осень“. — Проходить обследование таким образом нам гораздо удобнее, чем в поликлинике».

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    Также врачи во время осмотра могут сделать прививки от гриппа и пневмонии. По словам медиков, именно пожилые люди входят в группу риска из-за серьезных осложнений этих заболеваний. Вакцинация снижает возможность летального исхода на 30 процентов.

    «Мы планируем до конца года с утра по четвергам проводить здесь медицинский осмотр наших ветеранов. Речь идет о тех обследованиях, которые включены в первый этап диспансеризации: электрокардиограмма, гемодинамика, проверка глазного дна, анализы на биохимические показатели крови и прием терапевта», — пояснил Кирилл Пошатаев, исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы.