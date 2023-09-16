Подмосковье 16 сентября 2023, 19:33 «Быстрая и зрелищная победа!» Воробьев — о выходе команды из Фрязина в полуфинал «Битвы роботов» Воробьев поздравил команду из Фрязина с выходом в полуфинал «Битвы роботов» Фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Команда из Фрязина Istok.Robotics первой вышла в полуфинал международного чемпионата «Битва роботов». Их противником стала команда «Тайфун». Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал победу подмосковных изобретателей быстрой и зрелищной.

«Команда Istok.Robotics из Фрязино вышла в полуфинал „Битвы роботов“! Дима, Алена, Максим и Никита — вы большие молодцы! Поздравляю вас, ребята! Это была быстрая и зрелищная победа!» — отметил глава региона.

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Андрей Воробьев также поблагодарил организаторов и участников за эмоции, пожелав команде из Фрязина победы в следующем туре.

Подмосковные изобретатели представили на международном чемпионате «Битва роботов» мини-танк команды Istok Robotics, которая ранее победила в отборочном этапе.

Команда студентов создала и выпустила на арену робота весом 110 килограммов с вертикальным спиннером, который способен вращаться со скоростью 1500 оборотов в минуту.

Фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в отборочных соревнованиях участвуют 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинале окажутся только 16 победителей.

В ходе нового тура в Перми определят финалистов, которым потом предстоит встретиться на площадке в Москве. По итогам соревнований выберут суперфиналистов «Битвы роботов», которые примут участие в «Играх будущего» в Казани в 2024 году.