Быков из Германии и Нидерландов завезли для племенного разведения в Луховицы

В Луховицкое отделение АО «Московское» привезли девять быков голштинской породы, которые раньше жили в Германии и Нидерландах. Каждый день животные проходили клинические обследования и измерение температуры.

«Карантинные меры для племенного крупного рогатого скота, который ввозится на территорию нашей страны, проводятся в соответствии с ветеринарными требованиями Евразийского экономического союза. Девять быков, которые прибыли в АО „Московское“, ежедневно проходили клинические обследования и термометрию. Все результаты фиксировались в журнале наблюдений», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Мониторинг продемонстрировал, что все быки клинически здоровы. Это значит, что, как только закончится карантин, их введут в стада и смогут использовать в племенной работе.

Быки-производители АО «Московское» по племенной работе происходят от отцов, признанных мировой элитой молочного скотоводства. Средняя продуктивность матерей голштинских быков за наивысшую лактацию превышает 12 500 килограммов молока при содержании жира 4,4% и белка — 3,4%.

Все животные, которые содержатся на предприятии, учтены в системе Россельхознадзора «Хорриот». Каждая партия семени сопровождается электронным ветеринарным сопроводительным документом в ФГИС «Меркурий».