Бутман назвал Подмосковье лучшей площадкой для проведения фестиваля «Джазовые сезоны»

Музей-заповедник «Горки Ленинские» в очередной раз соберет любителей музыки на фестивале «Джазовые сезоны». По словам музыканта Игоря Бутмана, Подмосковье является лучшей площадкой для проведения мероприятия. Об этом он рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Подмосковье — лучше него нет. <…> Природа — это самая лучшая акустика. Если рядом есть вода, то звук становится уникальным. У нашей площадки воды нет, но здесь природа, лесные полосы, листья, воздух — все это реально отражает звук правильно», — отметил музыкант.

Он подчеркнул, что смесь профессионализма и природной акустики дает хорошие результаты. По словам Бутмана, уникального звука удалось добиться, когда фестиваль проводили прямо перед усадьбой.

«Здесь площадка больше, поэтому требуется больше усилений, чтобы люди могли слышать музыку даже на фуд-корте. Мы об этом тоже подумали и сделали дополнительные башни со звуком, чтобы именно качественный звук долетал до тех мест, где люди гуляют», — рассказал музыкант.

Бутман отметил, что посетителей фестиваля ждет не только музыка, но и отдых с хорошим времяпровождением. Международный фестиваль «Джазовые сезоны» пройдет 20 и 21 августа.